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Экономика 18 марта 2025 06:00

Татарстан возглавил рейтинг регионов РФ по росту доходов за 2024 год

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Татарстан возглавил рейтинг регионов РФ по росту доходов за 2024 год
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в число регионов-лидеров по росту налоговых и неналоговых доходов по итогам 2024 года. Об этом сообщили в Счетной палате РФ.

Рост доходов выше 55% был зафиксирован только в четырех субъектах, в их число, помимо Татарстана, вошли Москва, Петербург и Подмосковье. В целом по стране прирост был выявлен в подавляющем большинстве регионов.

Снижение доходов выявили в Кемеровской, Мурманской, Тюменской и Новгородской областях, а также в Якутии и Бурятии.

Кроме того, Татарстан вошел в тройку российских регионов по объему профицита бюджета. По итогам прошлого года он составил 21,8 млрд рублей.

#Татарстан #рейтинги
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