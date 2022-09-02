Татарстан возглавил рейтинг регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива

Татарстан стал лидером рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива. По итогам 2021 года республика заняла первое место среди 66 субъектов Федерации, набрав 87,5 балла из 100 возможных. Об этом рассказал и. о. генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

«Татарстан был одним из первых регионов, который откликнулся на нашу активность по развитию рынка газомоторного топлива. Я даже скажу больше, Татарстан был первым регионом, куда мы отправились, когда компания образовалась, в начале 2013 года. Нас пригласил руководитель региона (Президент РТ Рустам Минниханов — прим. Т-и), и тогда были намечены основные шаги по достижению этих результатов, которые сейчас мы видим в республике», — подчеркнул Денис Корниенко, объявляя результаты рейтинга в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РТ Марата Минибаева.

По словам спикера, дело не только в строительстве инфраструктуры и активном переводе транспорта на газ. Находящийся в Татарстане КАМАЗ лидирует по выпуску газомоторного транспорта — грузовиков и автобусов. «Регион включился в развитие рынка газомоторного топлива на полную мощность. И развитие сети не останавливается», — добавил Корниенко.

Согласно данным Минпромторга РТ, в республике насчитывается 37 действующих автомобильных газонаполненных компрессорных станций (АГНКС). Общая проектная производительность созданной в республике сети таких станций равняется примерно 300 млн куб. метров компримированного природного газа в год.

За 2021 год в Татарстане граждане и компании приобрели 551 машину, работающую на компримированном газе, а также переоборудовали 1736 транспортных средств. Всего же за 2010–2022 годы переоборудовано и закуплено примерно 12 тыс. машин.

В 2022 году на территории республики должны быть построены восемь АГНКС. Также предполагается, что количество использующих газ транспортных средств увеличится на 2 тыс. за счет покупки или переоборудования.

Еще в 2013 году Правительство РТ и компания «Газпром газомоторное топливо» подписали соглашение о сотрудничестве. В Татарстане реализуется государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива на 2013–2023 годы».

Рейтинг регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива включает 72 субъекта Федерации. Он предусматривает шесть показателей: объем потребления газомоторного топлива, развитость газозаправочной инфраструктуры и эффективность ее использования, государственная поддержка рынка, динамика потребления газомоторного топлива, автопарк на метане. В 2021 году количеств регионов, набравших баллы выше среднего, выросло на 20% по сравнению с 2020-м.