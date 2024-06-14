Татарстан возглавил рейтинг регионов по реализации молодежной политики

«День молодежи-2023» в Казани

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Республика Татарстан возглавила рейтинг регионов России по реализации государственной молодежной политики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Рейтинг составлен Федеральным агентством по делам молодежи. Татарстан стал первым среди регионов, в которых число представителей молодежи превышает 500 тыс. человек. На втором месте разместилась Ростовская область, на третьем — Нижегородская.

Фото: t.me/Rinat_Sadykov_Minmol/

Ринат Садыков поблагодарил всех сотрудников и руководителей муниципальных и республиканских профильных учреждений, руководителей отделов молодежи в городах и районах Татарстана, молодежные общественные организации, вузы и техникумы Татарстана, а также сотрудников возглавляемого им министерства и глав муниципальных образований «за вклад и развитие молодежной политики».

«Уверен, впереди еще много важных и нужных для молодежи Татарстана проектов! Вместе сделаем еще больше! Поздравляю всех коллег с заслуженной победой и высокой оценкой ежедневного труда», — заключил министр.