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Татарстан возглавил рейтинг регионов по реализации молодежной политики
Республика Татарстан возглавила рейтинг регионов России по реализации государственной молодежной политики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.
Рейтинг составлен Федеральным агентством по делам молодежи. Татарстан стал первым среди регионов, в которых число представителей молодежи превышает 500 тыс. человек. На втором месте разместилась Ростовская область, на третьем — Нижегородская.
Ринат Садыков поблагодарил всех сотрудников и руководителей муниципальных и республиканских профильных учреждений, руководителей отделов молодежи в городах и районах Татарстана, молодежные общественные организации, вузы и техникумы Татарстана, а также сотрудников возглавляемого им министерства и глав муниципальных образований «за вклад и развитие молодежной политики».
«Уверен, впереди еще много важных и нужных для молодежи Татарстана проектов! Вместе сделаем еще больше! Поздравляю всех коллег с заслуженной победой и высокой оценкой ежедневного труда», — заключил министр.
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