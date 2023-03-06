Татарстан возглавил рейтинг регионов по цифровой трансформации за 2022 год

Татарстан стал лидером среди регионов России по цифровой трансформации экономики в 2022 году. Лучшие субъекты РФ и руководителей цифровой трансформации среди органов федеральной власти наградили сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает телеграм-канал Правительства России.

«2022 год был крайне непростым для отрасли и руководителей цифровой трансформации, но он стал важным этапом технологического развития страны. Мы вместе настраивали работу по импортозамещению, информационной безопасности, продолжая развивать сферу цифрового государственного управления и перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и других мероприятий национальной программы „Цифровая экономика“. Лидеры рейтинга — это действительно чемпионы, которые смогли качественно выполнять актуальные задачи. Так держать!», — заявил Чернышенко.

Помимо Татарстана, в числе лидеров оказались Белгородская, Тульская, Челябинская и Липецкая области, а также Башкирия и ХМАО — Югра. Среди ведомств лучшими признаны Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС.

Победители получили Белую книгу цифровой экономики — 2022, в которой собраны основные тенденции развития широкого спектра цифровых рынков, ключевые события российского ИТ-сектора и прогнозы на 2023 год.