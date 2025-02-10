Татарстан возглавил рейтинг регионов ПФО по доступности бензина

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Республика Татарстан заняла 26 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

В среднем жители РТ в месяц могут приобрести на свою зарплату 1188 литров топлива марки Аи-92.

Возглавила рейтинг Москва, жители столицы могут купить 2421 литр. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО – 2414, тройку замкнул Чукотский АО – 2296.

В Приволжском федеральном округе Татарстан стал лидером среди субъектов РФ по доступности бензина. На втором месте оказался Пермский край, тройку замкнула Самарская область.