Татарстан возглавил рейтинг ПФО по числу вакансий и уровню зарплат

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по спросу на кадры и уровню предлагаемых зарплат по итогам 11 месяцев 2025 года. Об этом в ходе пресс-завтрака сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По ее данным, в республике за отчетный период было опубликовано 285,1 тыс. вакансий. Медианный уровень зарплатных предложений в Татарстане составил 72,8 тыс. рублей.

«Это на 2 тыс. руб. больше, чем в Башкортостане, который занял 2 место», – уточнила Султанова.

В 2025 году конкуренция на рынке труда Татарстана составила в среднем 6,5 резюме на одну вакансию. По словам Султановой, такой показатель считается оптимальным для сбалансированного рынка.

«Нормальный уровень конкуренции варьируется от 4 до 7,9 резюме на одно предложение о найме. В 2024 году конкуренция была 3,5 резюме на вакансию», – пояснила она.