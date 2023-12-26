Татарстан возглавил рейтинг цифровой трансформации АПК

Татарстан стал лидером в динамическом рейтинге цифровой трансформации АПК по итогам 2023 года.

«Республика Татарстан уверенно сохраняет первое место на вершине списка. Мы проделали большую работу, понимая потребности и выстраивая взаимодействие бизнеса и государства. Именно благодаря чётко выстроенной и слаженной работе всей команды наша республика смогла достигнуть высот и стать примером для других», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ.

Второе место в этом рейтинге заняла Костромская, а третье – Орловская области. В топ-5 также вошли Томская область и Чувашская республика.

Места с 6 по 10 достались Самарской области, республике Башкортостан, Забайкальскому краю, Волгоградской области и Ямало-Ненецкому автономному округу.