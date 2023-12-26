Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан возглавил рейтинг цифровой трансформации АПК
Татарстан стал лидером в динамическом рейтинге цифровой трансформации АПК по итогам 2023 года.
«Республика Татарстан уверенно сохраняет первое место на вершине списка. Мы проделали большую работу, понимая потребности и выстраивая взаимодействие бизнеса и государства. Именно благодаря чётко выстроенной и слаженной работе всей команды наша республика смогла достигнуть высот и стать примером для других», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ.
Второе место в этом рейтинге заняла Костромская, а третье – Орловская области. В топ-5 также вошли Томская область и Чувашская республика.
Места с 6 по 10 достались Самарской области, республике Башкортостан, Забайкальскому краю, Волгоградской области и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»