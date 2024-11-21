Татарстан возглавил рейтинг цифровизации АПК среди регионов России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан стал лидером рейтинга цифровой трансформации агропромышленного комплекса. Об этом стало известно на совещании, посвященном итогам формирования рейтинга. Мероприятие состоялось в Минсельхозе России — Татарстан на нем представлял первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Следом за Татарстаном разместились Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Пензенская, Ленинградская и Костромская области.

Как отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, цифровизация сферы АПК позволила значительно повысить урожайность, при этом уменьшить издержки и закрепить позиции российского агропромышленного комплекса в условиях глобальных вызовов. В Татарстане цифровизация охватывает различные отрасли сельского хозяйства — от растениеводства, животноводства до переработки.

По словам Гарипова, цифровые технологии привели к стремительному росту конкурентоспособности отрасли. Благодаря этому Татарстан уверенно лидирует в динамическом рейтинге среди субъектов Федерации.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в различных отраслях соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в стране по указу Президента Владимира Путина.