Татарстан возглавил промежуточный рейтинг нацпроекта «Производительность труда»

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Республика Татарстан возглавила промежуточный рейтинг национального проекта «Производительность труда» за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

По словам замглавы министерства Мурата Керефова, Татарстан возглавил группу лидеров рейтинга, в которую вошли шесть регионов страны. Пять из них разделили между собой второе место – Белгородская, Курская, Ростовская и Самарская области, а также Краснодарский край.

«Итоговый рейтинг за 2024 год будет подготовлен в конце года — после получения данных о росте производительности труда», – сообщил Керефов.

При составлении рейтинга учитывалось: тиражируемость лучших практик по повышению производительности, охват предприятий обучающими программами для сотрудников, объем льготного кредитования, а также исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд.

Кроме того, влияние на рейтинг оказывает информирование граждан и предприятий о роли нацпроекта, запуск в регионе мер поддержки, а также количество экспортных контрактов, заключенных после обучения по программе «Акселератор экспортного роста».

Национальный проект «Производительность труда» инициирован Президентом России Владимром Путиным и направлен на формирование современной производственной культуры. В рамках проекта ведётся экспертная помощь бизнесу по эффективному использованию внутренних ресурсов, обеспечению полной загрузки оборудования, оптимизации перемещения продукции, материалов и логистики.