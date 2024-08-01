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Татарстан возглавил промежуточный рейтинг нацпроекта «Производительность труда»
Республика Татарстан возглавила промежуточный рейтинг национального проекта «Производительность труда» за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
По словам замглавы министерства Мурата Керефова, Татарстан возглавил группу лидеров рейтинга, в которую вошли шесть регионов страны. Пять из них разделили между собой второе место – Белгородская, Курская, Ростовская и Самарская области, а также Краснодарский край.
«Итоговый рейтинг за 2024 год будет подготовлен в конце года — после получения данных о росте производительности труда», – сообщил Керефов.
При составлении рейтинга учитывалось: тиражируемость лучших практик по повышению производительности, охват предприятий обучающими программами для сотрудников, объем льготного кредитования, а также исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд.
Кроме того, влияние на рейтинг оказывает информирование граждан и предприятий о роли нацпроекта, запуск в регионе мер поддержки, а также количество экспортных контрактов, заключенных после обучения по программе «Акселератор экспортного роста».
Национальный проект «Производительность труда» инициирован Президентом России Владимром Путиным и направлен на формирование современной производственной культуры. В рамках проекта ведётся экспертная помощь бизнесу по эффективному использованию внутренних ресурсов, обеспечению полной загрузки оборудования, оптимизации перемещения продукции, материалов и логистики.
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