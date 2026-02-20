Татарстан стал лидером медиарейтинга регионов по нацпроектам в 2026 году

Республика Татарстан заняла первое место медиарейтинга российских регионов в контексте нацпроектов, опередив Москву и Башкортостан. Показатель Татарстана составил 27 657,2 балла, у столицы — 26 965,1, у Башкортостана — 21 948,8. В десятку лидеров также вошли Московская, Нижегородская, Новосибирская, Тульская, Вологодская и Свердловская области, а также Якутия.

Высокие позиции Татарстана в информационном поле связаны с реализацией ряда национальных проектов. Так, в 2025 году в республике восстановили 2,8 тысячи гектаров леса. Работы на 1,6 тысячи гектаров выполнены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» нацпроекта «Экологическое благополучие».

На модернизацию коммунальной инфраструктуры по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» направлено 11,7 миллиарда рублей, сообщили в Госкомитете РТ по тарифам. В рамках того же нацпроекта в 2026 году планируется привести в нормативное состояние более 200 километров автомобильных дорог.

С начала года в 20 школах республики открыты 42 агротехнологических класса. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Всего в 2025 году в Татарстане построили, отремонтировали или модернизировали 468 объектов капитального строительства. На реализацию национальных проектов из бюджетов разных уровней направили 46,4 миллиарда рублей.

Москва заняла вторую строчку рейтинга. В столице Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко осмотрели обновлённый корпус ГКБ имени Вересаева — работы выполнены в рамках нацпроекта «Семья», направленного на поддержку материнства и детства. Также в городе представили новые дизайн-проекты программы «Моя школа». Также более 1,2 миллиона раз ученики и педагоги обратились к сервисам «Московской электронной школы» при подготовке к ЕГЭ, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Башкортостан замкнул тройку лидеров. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что по проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» капитально отремонтированы пять колледжей. Больницы региона получили 114 единиц высокотехнологичного оборудования по нацпроекту «Семья». В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике сдали более 3 миллионов квадратных метров жилья, а также привели в порядок 221 километр опорной дорожной сети.