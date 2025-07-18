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Общество 18 июля 2025 19:59

Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга инновационного развития регионов РФ

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Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга инновационного развития регионов РФ
Фото: Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла второе место в новом, юбилейном выпуске рейтинга инновационного развития субъектов РФ, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Регион вновь укрепил свои позиции среди наиболее технологически продвинутых территорий страны.

В рейтинге Татарстан показал высокие результаты сразу по нескольким направлениям: он стал лидером по индексу «Инновационная деятельность» и занял первое место по качеству инновационной политики. Также республика продемонстрировала заметный рост в области научно-технического потенциала и экспортной активности, поднявшись на четыре позиции в каждом из этих блоков.

Такие показатели обеспечили Татарстану устойчивое присутствие в первой группе инновационно развитых регионов и позволили опередить Санкт-Петербург и Нижегородскую область. В прошлом выпуске рейтинга республика занимала третье место, а теперь укрепилась на второй строчке — сразу после Москвы, которая остаётся неизменным лидером уже восьмой год подряд.

#Татарстан #рейтинг регионов рф #инновации
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