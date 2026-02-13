Татарстан вошёл в число самых активных регионов Всероссийского конкурса «Зелёный Зачёт»

Фото: официальный сайт конкурса «Зеленый Зачет»

В России завершился дистанционный этап Всероссийского конкурса по оценке экологической грамотности «Зелёный Зачёт». Мероприятие собрало более 72 тысяч учащихся школ и вузов из всех субъектов Федерации. В течение месяца участники выполняли тестовые и творческие задания в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Конкурсный отбор был крайне напряжённым: в финальную часть прошёл 1121 участник, в числе которых — представители Татарстана. Им предстоит отправиться 26 февраля в Москву для участия в заключительном этапе.

В течение трёх часов школьники и студенты будут решать олимпиадные задания по направлениям, включающим географию, экологию и туризм. Экспертную оценку работ осуществят ведущие представители академического сообщества.

«Зелёный Зачёт», организованный в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», даёт участникам возможность не только показать уровень знаний в природоохранной сфере, но и получить дополнительные преференции при поступлении в высшие учебные заведения: победителям начисляются дополнительные баллы. Все конкурсанты также будут поощрены призами и сертификатами.

Ключевыми целями состязания остаются популяризация экологической повестки, стимулирование интереса к окружающей среде и вовлечение молодёжи в научно-исследовательскую деятельность. В 2024 году трое студентов из республики успешно преодолели отборочный этап и вышли в финал. Всего в конкурсе тогда приняло участие свыше 50 тысяч человек.

Организаторами «Зелёного Зачёта» выступают Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и АНО «Диалог Регионы».