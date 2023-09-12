Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан восстанавливает теплоснабжение в Рубежном
Скопировать ссылку
В Рубежном татарстан занимается восстановлением теплоснабжения.
В 85 многоквартирных домах будет подготовлено снабжение к отопительному сезону. Работы проводятся силами «Евро-Тех».
На данный момент к зиме готовят три высотки. Помимо специалистов из Татарстана к работе привлечены 40 рубежан.
Также к началу зимы шеф-регион запланировал восстановить подачу тепла в местный пункт временного размещения.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2