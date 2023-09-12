Татарстан восстанавливает теплоснабжение в Рубежном

В Рубежном татарстан занимается восстановлением теплоснабжения.

В 85 многоквартирных домах будет подготовлено снабжение к отопительному сезону. Работы проводятся силами «Евро-Тех».

На данный момент к зиме готовят три высотки. Помимо специалистов из Татарстана к работе привлечены 40 рубежан.

Также к началу зимы шеф-регион запланировал восстановить подачу тепла в местный пункт временного размещения.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.