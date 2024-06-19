Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан восстанавливает в Лисичанске детский сад
Республика Татарстан приступила к ремонту детского сада в Лисичанске. Это будет уже третий социальный объект, который восстановит шеф-регион в текущем году – ранее работы начались в спортивной и в музыкальной школах.
К ремонту дошкольного учреждения привлечена местная подрядная организация, которая занята в восстановлении всех соцобъектов, на которые с момента подписания соглашения о сотрудничестве «зашел» Татарстан.
В данный момент в детском саду началась замена электропроводки. Кроме того, подрядчику предстоит восстановить поврежденную в ходе боевых действий кровлю, заменить системы тепло и водоснабжения, канализацию, отремонтировать отмостки и цоколь, а также провести внутреннюю отделку здания.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»