Татарстан восстанавливает в Лисичанске детский сад

Республика Татарстан приступила к ремонту детского сада в Лисичанске. Это будет уже третий социальный объект, который восстановит шеф-регион в текущем году – ранее работы начались в спортивной и в музыкальной школах.

Фото: © «Татар-информ»

К ремонту дошкольного учреждения привлечена местная подрядная организация, которая занята в восстановлении всех соцобъектов, на которые с момента подписания соглашения о сотрудничестве «зашел» Татарстан.

Фото: © «Татар-информ»

В данный момент в детском саду началась замена электропроводки. Кроме того, подрядчику предстоит восстановить поврежденную в ходе боевых действий кровлю, заменить системы тепло и водоснабжения, канализацию, отремонтировать отмостки и цоколь, а также провести внутреннюю отделку здания.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого