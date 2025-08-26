Татарстан восстанавливает опорные населенные пункты Северодонецкой агломерации

Подшефные Татарстану территории ЛНР курирует заместитель Премьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Работа Татарстана в Лисичанске и Рубежном стала одним из практических примеров того, как федеральная концепция развития опорных населенных пунктов реализуется на местах. Об этом на заседании комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре рассказала член ОП РФ Ольга Павлова.

«Сегодня 70 процентов населения России живет именно в опорных населенных пунктах. Для новых территорий это особенно важно: Лисичанск и Рубежное – это центры Северодонецкой агломерации, и от их состояния зависит жизнь всего округа», – отметила она.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова. Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

Павлова напомнила, что Республика Татарстан взяла шефство над этими городами сразу после их освобождения и с июля 2022 года здесь идет системная работа: от восстановления коммунальной инфраструктуры до гуманитарной поддержки.

Специалисты аварийной бригады из Татарстана. Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В своем докладе на заседании вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин, курирующий подшефные города, подробно обозначил приоритеты:

– восстановление социальных объектов и жилого фонда (отремонтировано 13 объектов соцкультбыта и подготовлено к отопительному сезону 186 многоквартирных домов);

– модернизация медицины («первым объектом была возвращена к жизни городская больница, сегодня она доукомплектовывается оборудованием, в Лисичанске уже работают автомобили скорой помощи»);

– образование и спорт («открыты новые центры ГТО, детям переданы комплекты школьных принадлежностей, спортинвентарь и оборудование для школ Рубежного»);

– гуманитарная миссия («более 8 тысяч тонн грузов и свыше 50 единиц техники для обеспечения жизнедеятельности»);

– поддержка ветеранов и участников ВОВ, детей войны и тружеников тыла.

Поддержка ветеранов и участников ВОВ, детей войны и тружеников тыла – в числе приоритетов. Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«В Год защитника Отечества особое внимание и забота уделяются ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и труженикам тыла. Сегодня таких людей 100 (в Лисичанске – 60, Рубежном – 40). Совместно с предпринимателями Татарстана восстановлены два частных дома ветеранов, проведен ремонт еще одной квартиры в многоквартирном доме. До конца года планируется завершить работы в еще одном частном доме ветерана в Лисичанске и на одном объекте в Рубежном. Эти меры помогают ветеранам и труженикам тыла чувствовать себя окруженными заботой», – подчеркнула Ольга Павлова.

По ее словам, важно понимать, что это не разрозненные шаги. «Республика Татарстан как шеф-субъект Лисичанска и Рубежного видит задачи на месте и закрывает их, сохраняя связность агломерации. Одновременно решаются и локальные проблемы – подвоз воды, аварийные ремонты, и системные – подготовка школ, восстановление больниц, работа с молодежью и ветеранами», – отметила член Общественной палаты РФ.

Детский сад в Лисичанске. Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Отдельно Ольга Павлова остановилась на гуманитарной составляющей.

«Мы отправляем книги, учебники, средства для библиотек. Можно восстановить здания, но нужно вернуть и культурную среду, вернуть душу людям. Это то, без чего невозможно полноценное возрождение города», – подчеркнула она.

По ее словам, именно через работу с опорными населенными пунктами создается основа для возвращения жизни в новые территории. Татарстан, опираясь на опыт собственных городов и районов, показывает, как можно сочетать адресную помощь с долгосрочными целями пространственного развития.