Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Татарстан назван одним из регионов с самым низким уровнем стресса среди россиян, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра «АльфаСтрахование», с которыми ознакомилась «Газета.Ru». Самыми спокойными регионами респонденты назвали Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов с самым высоким уровнем стресса. Жители крупных городов чаще всего связывают стресс с высоким ритмом жизни, постоянным ощущением нехватки времени и количеством повседневных забот.

Среди конкретных причин тревожности россияне чаще всего называли деньги и уровень дохода (58%), здоровье свое и близких (54%), а также мировые новости (33%). 44% опрошенных признались, что мысли о деньгах мешают им спать. Только 24% сообщили, что имеют накопления на крупные непредвиденные расходы.

Чаще всего россиян раздражают хамство незнакомых людей (47%), бюрократия и очереди (43%), а также постоянное чувство спешки и нехватки времени (41%). Самый высокий уровень стресса зафиксирован у россиян 25–34 лет, при этом молодежь 18–24 лет оказалась спокойнее, чем принято считать. Самыми эмоционально устойчивыми стали респонденты старше 55 лет.

Женщины чаще мужчин признают стресс – 74% против 58%. Мужчины значительно реже обращают внимание на симптомы тревожности и эмоционального выгорания. Справляться со стрессом россиянам чаще всего помогают сон (54%), прогулки (48%), общение с близкими (44%) и сериалы или соцсети (43%). При этом 17% участников опроса признались, что не знают, как справляться со стрессом.