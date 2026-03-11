Татарстан вошел в тройку самых активных регионов конкурса «Росмолодежь.Гранты»

Прием заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты» среди вузов завершился. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Всего на участие подали 220 заявок из 74 регионов России. По количеству заявок Республика Татарстан вошла в тройку самых активных регионов вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что республика показала высокий уровень активности. Он сообщил, что теперь участникам остается ждать решения экспертной комиссии, которое планируется объявить 29 апреля. Кадыров также пожелал вузам региона успеха, напомнив, что победители конкурса смогут получить гранты на реализацию двухгодичных программ – до 30 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 25 января по 10 марта по 18 номинациям. В этом году максимальный размер гранта увеличили с 22,5 до 30 миллионов рублей. Средства предназначены для поддержки инициатив и проектов в сфере молодежной политики, которые реализуются внутри образовательных организаций.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».