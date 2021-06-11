Татарстан вошел в тройку регионов по обеспеченности системой ГЛОНАСС

Татарстан вошел в тройку регионов России по степени внедрения и эффективности использования глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) за I квартал 2021 года. В топ-3 также попали Курская и Тульская области, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Курская область, Республика Татарстан, Тульская область сохранили лидерские позиции аналогично I кварталу прошлого года. Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Ульяновская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — отметили в ведомстве.

Рейтинг субъектов зависит от объема средств, которые власти направляют на внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. Учитываются и количество транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, и число других объектов, оборудованных системами мониторинга с использованием технологий ГЛОНАСС.