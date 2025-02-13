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Экономика 13 февраля 2025 11:38

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров России по производству сельхозпродукции

По объему производства сельхозпродукции за 2024 год Татарстан попал в тройку лидеров среди регионов России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 341 млрд рублей, сопоставимый рост – 110,1%», – сказал он.

Зяббаров подчеркнул, что в этом году необходимо обеспечить еще трехпроцентный рост, чтобы укрепить позиции республики.

«Сегодня, когда на продовольственную безопасность страны обращено особое внимание, Татарстан при всей приоритетной поддержке своего агропромышленного комплекса имеет хороший фундамент для наращивания производства и увеличения вклада в продовольственный рынок России», – заявил он.

Министр добавил, что с учетом пищевой промышленности в прошлом году в Татарстане произведено продукции АПК на сумму 682 млрд рублей.

«Это около 7% нашего вклада в ВРП Татарстана. А за прошедшие три года по отрасли выросли на 29%», – заключил он.

#производство сельхозпродукции #агропромышленный комплекс #минсельхозпрод рт
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