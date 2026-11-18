В Татарстане с 2021 года обновили 17,1 км сетей водоотведения при участии Фонда развития территорий (ФРТ). По этому показателю республика заняла третье место среди регионов России, сообщили в пресс-службе фонда.

Всего с 2021 года при участии ФРТ в стране модернизировали более 810 км сетей водоотведения. Работы провели в рамках обновления коммунальной инфраструктуры, в том числе с использованием инфраструктурных кредитов, льготных займов из средств Фонда национального благосостояния и федеральной финансовой поддержки.

По протяженности обновленных сетей с использованием инфраструктурных кредитов Татарстан уступил Башкортостану, где заменили 34,6 км труб, и Приморскому краю с показателем 18,7 км. В пятерку лидеров также вошли Тульская область (16,7 км) и Саратовская область (14,5 км).

Всего в России при участии фонда завершили более 430 объектов и мероприятий в сфере водоотведения. Из них 185 объектов и мероприятий реализовали с использованием инфраструктурных кредитов, еще 228 – за счет льготных займов из средств ФНБ и федеральной поддержки.

В исторических регионах модернизировали 23 объекта водоотведения и 48,5 км сетей. Работа по обновлению коммунальной инфраструктуры продолжается по всей стране.