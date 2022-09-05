Татарстан вошел в тройку регионов – лидеров по использованию «Пушкинских карт»

Татарстан занял третье место среди регионов России по числу покупок билетов по «Пушкинским картам» после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в республике было выпущено около 250 тыс. карт, сообщает пресс-служба сервиса.

Четвертое место в рейтинге занял Башкортостан, следом идут Кемеровская и Волгоградская области.

«Проект государственной поддержки культурного досуга молодежи “Пушкинская карта” стартовал в сентябре 2021 года. За это время молодые люди приобрели более 15 млн билетов в музеи, театры, кино, концертные залы и другие культурные учреждения по всей стране на общую сумму свыше 8 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Чаще всего по «Пушкинским картам» покупают билеты в театр (29%), в кинотеатры (28%), по 23% приходится на выставки и музеи, 10% – на концерты. При этом кинотеатры присоединились к программе позже остальных – с февраля 2022 года, и за это время практически сравнялись по популярности с театрами.

Средняя сумма покупок по «Пушкинским картам» сегодня составляет порядка 600 рублей. Большинство покупок (более 95%) совершаются онлайн: молодежь предпочитает покупать билеты в интернете – на сайтах учреждений культуры, билетных систем или в витринах для поиска билетов через приложение «Госуслуги. Культура» и портал «Культура.РФ».

«Пушкинская карта» – специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. В 2021 году на каждую такую карту зачислено по 5 тыс. рублей из государственного бюджета. Программу инициировал в сентябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин.

