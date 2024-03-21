Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу автокредитов в феврале

Татарстан стал третьим из российских регионов по числу автокредитов, выданных в феврале этого года. Об этом «Татар-информу» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в феврале 2024 года было выдано в Москве (6,54 тыс. ед.), Московской области (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,31 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,80 тыс. ед.) и Краснодарском крае (4,58 тыс. ед.)», – говорится в сообщении.

Аналитики НБКИ отмечают, что у Татарстана наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов среди проанализированных субъектов РФ (рост почти на 42% по сравнению с январем этого года).