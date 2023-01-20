Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по автокредитованию в 2022 году

За 2022 год ВТБ выдал татарстанским клиентам свыше 2,9 тысячи автокредитов на сумму 3,3 млрд рублей. При этом каждый пятый из них был выдан в рамках госпрограммы. По итогам прошедшего года Татарстан вошел в ТОП-3 регионов по объему выданных банком автозаймов.

Средний чек автокредита, оформленного жителями Татарстана в ВТБ, по сравнению с 2021 годом увеличилась на 10% и составил 1,1 млн рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов республики пользовались автомобили отечественной марки, на них в 2022 году ВТБ выдавал практически каждый третий кредит. Доля продаж автомобилей с пробегом по итогам года составила 40%.

Самыми активными месяцами с точки зрения спроса клиентов стали август (421 тыс. рублей) и сентябрь (364 тыс. рублей). В этот период основным драйвером рынка выступила возобновленная государственная программа льготного автокредитования.

По итогам 2022 года в Татарстане зафиксирован один из самых высоких показателей в региональной сети ВТБ по выдаче автокредитов. Также регионами – лидерами по объему предоставленных автозаймов стали Москва и область (около 13 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей) и Краснодарский край (2,9 млрд).

«В 2022 году в Татарстане в сегменте автокредитования произошли существенные изменения покупательского поведения среди заемщиков. Мы наблюдали высокую востребованность автомобилей отечественных марок на фоне перезапуска госпрограмм. Значительно чаще автолюбители стали оформлять кредиты на покупку машин с пробегом – их доля в продажах увеличилась примерно на 20 п.п., до 40%. Китайские бренды постепенно стали вытеснять привычные популярные бренды. Также мы отмечаем, что все больше клиентов стали выбирать в качестве способа подачи заявки на автокредит дистанционный формат», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина.