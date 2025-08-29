Татарстан вошел в число трех регионов с окладом учителей выше МРОТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан оказался в числе немногих регионов России, где оклад школьных учителей превышает федеральный минимальный размер оплаты труда (22 440 рублей в 2025 году). Согласно данным мониторинга независимого профсоюза «Учитель», в большинстве регионов ситуация иная – в 90% субъектов РФ минимальные ставки педагогов ниже МРОТ. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Так, самые низкие оклады зафиксированы в Карачаево-Черкесии – от 2369 до 3969 рублей. В Еврейской автономной области учителя получают 3000-4700 рублей, в Вологодской области – 4253 рубля, в Мордовии – 4539 рублей. В 24 регионах минимальные ставки превышают 5000 рублей, но не достигают 10 тысяч, а в 46 субъектах – остаются ниже 20 тысяч рублей.

Помимо Татарстана, оклады выше МРОТ зафиксированы лишь в Москве и Приморском крае.