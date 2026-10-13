Татарстан вошел в тройку лучших регионов по вкладу в нацразвитие России

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Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге «ЭКГ-регион», который оценивает вклад субъектов России в достижение национальных целей развития. Лидером списка стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, третью строчку заняла Тюменская область, сообщили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства RAEX.

Четвертое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, пятое – Пермский край, шестое – Калининградская область. При этом Прикамье за год поднялось на 10 позиций.

Методика рейтинга осталась прежней. Оценка формируется по трем направлениям: «Экология» с весом 20%, «Кадры» и «Государство» – по 40% каждое. При этом в 2026 году число учитываемых показателей расширили, сообщил глава RAEX Дмитрий Гришанков.