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Общество 13 октября 2026 13:32

Татарстан вошел в тройку лучших регионов по вкладу в нацразвитие России

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Татарстан вошел в тройку лучших регионов по вкладу в нацразвитие России
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге «ЭКГ-регион», который оценивает вклад субъектов России в достижение национальных целей развития. Лидером списка стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, третью строчку заняла Тюменская область, сообщили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства RAEX.

Четвертое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, пятое – Пермский край, шестое – Калининградская область. При этом Прикамье за год поднялось на 10 позиций.

Методика рейтинга осталась прежней. Оценка формируется по трем направлениям: «Экология» с весом 20%, «Кадры» и «Государство» – по 40% каждое. При этом в 2026 году число учитываемых показателей расширили, сообщил глава RAEX Дмитрий Гришанков.

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