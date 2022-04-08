Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по числу школьных спортклубов

Татарстан вошел в тройку регионов России, лидирующих по количеству школьных спортивных клубов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев на круглом столе «О реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 года» в Госсовете РТ.

«В 1398 образовательных организациях функционируют школьные спортивные клубы. То есть 94% школ у нас создали свои ШСК. В настоящее время оставшиеся образовательные организации осуществляют оформление лицензии на дополнительное образование. Поэтому уверены, что к 2024 году школьные спортивные клубы будут созданы на 100%», – сказал докладчик.

По словам Андреева, ожидается, что в Татарстане к 2024 году 86% детей будут заниматься физкультурой и спортом. Он также напомнил, что с 2013 года в республике проводится ремонт спортивных залов в школах в сельской местности. За это время на ремонтные работы было направлено более 200 млн рублей. «Программа будет продолжена и дальше», – заверил представитель Минобрнауки.

Однако, добавил он, нет единой базы, которая позволила бы вести учет и получать сведения о количестве детей, занимающихся спортом. Кроме того, нужно продумать меры материального стимулирования учителей физкультуры.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов добавил, что в Татарстане в системе детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва насчитывается 170 спортивных школ. «Разработана и направлена в Минпросвещения программа детско-юношеского спорта Татарстана до 2030 года. В рамках реализации этой программы спортивные школы с 1 января 2023 года приступят к переходу на реализацию программ дополнительного образования, а также к процедуре получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности», – отметил он.

Докладчик упомянул, что с 1 января 2023 года вступит в силу закон, направленный на формирование системы спортивной подготовки в России, а в марте был принят республиканский законопроект, которым вносятся изменения в закон «О физической культуре и спорте».

«Будет создана единая структура детско-юношеского спорта, учреждения, которые реализуют программы в области физкультуры и спорта, получат статус образовательных организаций с едиными системами контроля. Устранится разделение и неравенство между тренерами и тренерами-преподавателями, все получат статус педагогических работников. К 2030 году 90% детей должны быть вовлечены в занятия физкультурой и спортом», – заметил он.

По мнению Шайхутдинова, в современных спортивных объектах, которые построены практически в каждом райцентре республики, должны появиться спортивные школы.

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Вострикова рассказала, что летом прошлого года депутаты собрали определенную информацию по детским спортивным школам. Руководители этих учреждений ответили на 24 вопроса, касающихся работы спортшкол.

«Два вопроса отметили все руководители, один из них – нехватка мест для занятий детских спортивных школ. Казалось бы, Татарстан достаточно много построил спортивных объектов. На мой взгляд, республика на 100% обеспечила плоскостными сооружениями наш спорт и общеобразовательные школы. Но в холодное время года есть проблемы», – резюмировала она.