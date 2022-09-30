Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов ПФО по развитию сельских территорий

Татарстан занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа по реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщила директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина на семинаре в Казани.

«Мы видим у Татарстана еще более серьезные перспективы. Регион готовит много заявок, и они качественные. Кроме того, в республике очень качественно строятся объекты, благодаря тому, что есть единый заказчик, который все контролирует», – сказала спикер.

Шевелкина отметила, что Татарстан может поделиться опытом с другими регионами по подготовке проектов и качеству их реализации. Речь идет о строительстве, реконструкции и ремонте социальных объектов и инженерной инфраструктуры, благоустройстве территорий, содействии занятости населению.

«Регион активно участвует в компенсации затрат сельхозтоваропроизводителям, привлечении людей на производственную практику, компенсирует затраты на целевое обучение студентов, которые потом станут сотрудниками этих предприятий. Сельская ипотека набирает обороты, и мы знаем, что республика заинтересована в этой мере поддержки», – подчеркнула она.

Директор департамента добавила, что Татарстан участвует практически во всех мероприятиях государственной программы.

«Госпрограмма реализуется уже третий год, и у нас за это время накопился достаточно хороший опыт. Приволжский федеральный округ – лидер в России по реализации этой госпрограммы. Объем привлечения средств составляет одну четверть совокупного объема финансирования», – заметила она.

По словам Шевелкиной, реализация программы дает возможность повысить качество жизни сельского населения.

В республике на реализацию федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2019 – 2022 годы направлено 9,6 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».