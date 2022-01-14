Татарстан вошел в тройку лидеров по числу участников премии «Цифровые вершины»

Республика Татарстан заняла второе место по числу проектов — участников конкурса «Цифровые вершины». Мероприятие проходит в рамках Гайдаровского форума, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что конкурс — важное мероприятие для повышения уровня цифровизации всех сфер жизни. Здесь представляются решения, востребованные в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других направлениях. Поэтому очень важно, что 80% проектов представили команды из регионов, добавил заместитель Председателя Правительства.

«В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — почти 800, и 64 из них вышли в финал. Приятно видеть, что 80% проектов представили региональные команды. Это решения, которые востребованы в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует его пресс-служба Правительства.

Чернышенко напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в стране приняты стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. По пяти из них в этом году были запущены новые цифровые федеральные проекты, которые помогут создать условия для массового внедрения и применения таких продуктов.

Помимо Татарстана, в тройку по числу участников вошли Москва, занявшая первое место, а также Свердловская область и Санкт-Петербург, разместившиеся на третьей строчке.

В заключение Чернышенко пожелал финалистам успехов и удачи в представлении своих работ.