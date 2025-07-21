Татарстан вошел в тройку лидеров по объему закупок госкомпаниями у МСП

По итогам первого полугодия 2025 года Республика Татарстан заняла третье место в России по объему закупок у малого и среднего предпринимательства (МСП). Общая сумма контрактов, заключенных госзаказчиками с МСП в регионе, превысила 250 млрд рублей, что на 25 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Лидером рейтинга стала Москва (свыше 1,2 трлн рублей), второе место занял Санкт-Петербург (345 млрд рублей).

Всего по России за шесть месяцев 2025 года, согласно 223-ФЗ, было заключено более 428 тысяч договоров с представителями МСП на сумму свыше 3,8 трлн рублей. Число поставщиков составило около 150 тысяч, что на 4,4% больше, чем в 2024 году.

«Существенный прирост показали Республика Татарстан – почти 25 млрд рублей, Самарская и Ростовская области – более 24 и 23 млрд соответственно, Донецкая Народная Республика – свыше 12 млрд рублей, а также Ярославская область – более 11,5 млрд», – прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Она также подчеркнула, что такие результаты говорят о высокой вовлеченности субъектов МСП в сферу госзакупок и демонстрируют целенаправленную работу в регионах по развитию предпринимательства.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в первой половине года крупнейшие объемы закупок пришлись на продукцию обрабатывающих производств – свыше 1,3 трлн рублей. Также в тройке лидеров оказались услуги в сфере научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (209,1 млрд рублей) и информационные технологии (170 млрд рублей).

Для компаний с госучастием действует установленная 25-процентная квота на закупки у МСП, соблюдение которой контролируется Корпорацией МСП и региональными госорганами.

Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ является одной из задач федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», за реализацию которого отвечает Министерство экономики Республики Татарстан.