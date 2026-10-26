Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по уровню занятости

Татарстан демонстрирует один из самых высоких уровней занятости среди регионов Приволжского федерального округа – 62%. Для сравнения: в Нижегородской области этот показатель составляет 63,1%, в Самарской – 62,2%, при этом средний уровень по ПФО – 60,7%, а по России – 61,6%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Уровень общей безработицы в республике находится на низком уровне – 1,7% от общей численности рабочей силы, что соответствует 35,6 тыс. человек. В ПФО этот показатель составляет 1,5%, а в целом по России – 2,2%. Также в регионе низкий уровень регистрируемой безработицы: всего 3,8 тыс. человек, или 0,18% от рабочей силы (в ПФО – 0,3%, в РФ – 0,4%)», – рассказали в пресс-службе.

По данным Росстата, в среднем за июнь – август численность рабочей силы в регионе в возрасте 15 лет и старше составила 2 082 тыс. человек, из которых 2 046 тыс. заняты в экономике. С начала года в службы занятости обратилось 24,4 тыс. человек, из них трудоустроено 14,5 тыс., или 59,2%.

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