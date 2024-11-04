Татарстан вошел в тройку лидеров Нацрейтинга регионов за 2023 год

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Татарстану удалось сохранить лидерские позиции в Национальном рейтинге регионов за 2023 год, опубликованном недавно. Наш регион занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила сегодня зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева на совещании в Кабмине РТ.

«Результаты Национального рейтинга регионов за 2023 год опубликованы на прошлой неделе. Республике удалось сохранить лидирующие позиции вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Хороший результат был во многом обеспечен улучшением работы аспирантуры, ростом инновационной активности, повышением внутренних расходов республиканского и местных бюджетов на исследования и разработки», - сказала Фазлеева.

Участники встречи также обсудили государственную программу «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» с участием Антония Швиндта, замруководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Еще на мероприятии определились направления повышения эффективности научно-технологической политики. Первое – расходы предпринимательского сектора на исследования и разработки. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача удвоения этого показателя, напомнила Фазлеева.

«С учетом современной внешнеполитической обстановки и финансово-экономических возможностей предприятий реального сектора требуется серьезный пересмотр подходов к поддержке этой ключевой в настоящее время сферы. Именно этот тезис был в Послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова», - сказала она.

Второе направление тесно связано и обусловлено предыдущим. Это уровень зарплаты научных работников по отношению к средней заработной плате по региону. В программе научно-технологического развития предусмотрены некоторые ресурсы для этого направления, но их недостаточно с учетом масштабов задач, которые требуется решить, пояснила Фазлеева.

Третье направление связано с некоторым методическим противоречием.

«Несмотря на лучшие по стране значения показателя «доля молодых исследователей», темп их роста по понятным причинам несколько ниже среднероссийских. Может, для территорий, которые достигли высоких, пиковых значений, пересмотреть влияние этого показателя на итоговое значение рейтинга? Ведь фактически та задача, которая перед нами была поставлена руководством страны, выполнена в полном объеме», - предложила спикер.

Кроме того, Татарстан вместе с Санкт-Петербургом и Кемеровской областью вошел в тройку лидеров по Индексу зрелости системы управления НТР. Такие результаты впервые были анонсированы в этом году в августе на международном форуме «Технопром» в Новосибирске.

Стоит отметить, что 2024 год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного ранее Президентом РФ.