Татарстан вошел в тройку лидеров акции «БумБатл» движения «Экосистема»

Фото: движение «Экосистема»

Во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» по итогам трех недель ее проведения лидируют Белгородская область, республики Татарстан и Башкортостан. К 17 октября к «БумБатлу», организованному движением «Экосистема», присоединились 77 регионов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

С начала мероприятия его участники собрали более 583 тыс. килограммов бумажных отходов, внеся свой вклад в формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами и достижение целей национального проекта «Экология». На данный момент организаторы подвели промежуточные итоги и определили 15 самых результативных регионов — участников акции.

Возглавила топ заботящихся об экологии субъектов Федерации Белгородская область с 110 тыс. килограммов собранной макулатуры. На второй позиции разместился Татарстан с 38 тыс. килограммов. Третьим стал Башкортостан, собравший для экологической акции 36 тыс. килограммов бумаги.

Фото: движение «Экосистема»

«Уже 77 регионов включились в нашу „бумажную битву”, ожидаем, что к концу акции традиционно успеют поучаствовать все субъекты РФ. Такая активность позволяет рассчитывать на установку новых рекордов, надеемся, что в этом сезоне соберем еще больше макулатуры. Здорово, что „БумБатл” объединяет самых разных людей по всей стране одним общим желанием — сделать нашу природу чище», — заявил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В число регионов-лидеров также вошли Чувашская Республика, Донецкая Народная Республика, Брянская область, город Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республика Мордовия, Вологодская и Кировская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Свердловская и Тюменская области.

Акция «БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки принимаются до 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября. При регистрации необходимо указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

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