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Происшествия 24 января 2025 08:16

Татарстан вошел в топ регионов с наибольшим уровнем киберпреступности

За прошлый год Татарстан, Мордовия и Марий Эл лидируют среди российских регионов с наибольшим уровнем киберпреступности.

Как сообщает ТАСС, удельный вес киберпреступлений в Мордовии составил более 63%, в Марий Эл - почти 62%, в Татарстане - 57%.

Самый низкий уровень такого рода преступности был отмечен также в Чечне, Дагестане и Туве.

Всего в прошлом году в России зарегистрировали 765,4 тысяч киберпреступлений, что составляет 40% от общего числа преступлений.

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