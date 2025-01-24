Татарстан вошел в топ регионов с наибольшим уровнем киберпреступности

За прошлый год Татарстан, Мордовия и Марий Эл лидируют среди российских регионов с наибольшим уровнем киберпреступности.

Как сообщает ТАСС, удельный вес киберпреступлений в Мордовии составил более 63%, в Марий Эл - почти 62%, в Татарстане - 57%.

Самый низкий уровень такого рода преступности был отмечен также в Чечне, Дагестане и Туве.

Всего в прошлом году в России зарегистрировали 765,4 тысяч киберпреступлений, что составляет 40% от общего числа преступлений.