Татарстан вошел в топ регионов России по числу бизнесов в туротрасли

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла шестое место среди российских регионов по числу участников туристического бизнеса. Такие данные привели аналитики «Контур.Фокуса», изучив состояние отрасли по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

Исследование охватило организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туризма, включая турагентства, туроператоров и другие компании с основным видом деятельности по ОКВЭД 79 «Деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма».

Лидерами по количеству участников отрасли стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Эти же регионы занимали первые позиции в 2024 и 2025 годах.

При этом динамика развития турбизнеса в регионах различается. Так, в Краснодарском крае число участников рынка за год выросло на 2,66%, а в Свердловской области, напротив, сократилось на 3,78%. В Санкт-Петербурге изменений не зафиксировали.

По темпам роста туристической отрасли за первые шесть месяцев 2026 года лидерами стали Ростовская область, где число участников увеличилось на 28,66%, Донецкая Народная Республика – на 11,54%, Забайкальский край – на 5,22%, Ленинградская область – на 4,95% и Северная Осетия – Алания – на 4,81%. Шестое место по динамике заняла Мурманская область с ростом на 4,65%.

Всего в России к 1 июля 2026 года в туристической сфере насчитывалось 47 909 участников. С начала года отрасль выросла на 0,84%. Для сравнения, за аналогичные периоды 2025 и 2024 годов прирост составлял 2,73% и 2,14% соответственно.

В абсолютных значениях рынок увеличился на 401 участника. Это почти втрое меньше, чем в 2025 году, когда число игроков выросло на 1237, и более чем в два раза меньше показателя 2024 года – 935 новых участников.

За первое полугодие 2026 года в туристической отрасли зарегистрировались 3070 новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а прекратили деятельность 2713 участников. Несмотря на замедление темпов роста, число новых регистраций пока превышает количество ликвидаций, поэтому положительная динамика сохраняется.

Большую часть туристического бизнеса по-прежнему составляют юридические лица – на них приходится 52,89% участников рынка. Доля индивидуальных предпринимателей составляет 47,11%. Однако аналитики отмечают постепенное изменение структуры: количество юридических лиц снижается, а число ИП растет.

Исключением стал сегмент туроператоров. Здесь доля юридических лиц в 2026 году достигла 89,14% и с начала года увеличилась на 0,24 процентного пункта. Доля индивидуальных предпринимателей, напротив, снизилась до 10,86%. В целом число туроператоров растет быстрее рынка: с начала года сегмент увеличился на 3,89%, а на него приходится почти треть всех новых участников туристической отрасли.

Также быстрее рынка развиваются отдельные направления туризма. Например, число самостоятельных гидов за первое полугодие 2026 года выросло на 8,26%. При этом 95,5% участников этого сегмента работают как индивидуальные предприниматели.

Аналитики связывают рост с повышенным интересом к внутреннему туризму и желанием путешественников получать индивидуальные экскурсии от местных специалистов.

Заметный рост показали и сервисы бронирования и сопутствующие услуги. Количество участников этого сегмента увеличилось на 48,1%, а направление прочих услуг, связанных с предварительным бронированием, выросло на 69,84%.

По мнению аналитиков, такая динамика отражает развитие цифровых сервисов и привычку туристов искать и покупать услуги онлайн.