Татарстан вошел в топ регионов России, где повышается доступность печатной продукции

Татарстан отмечен среди регионов России, где растет число киосков по продаже газет, книг и журналов. Об этом говорится в исследовании, которое провел Союз предприятий печатной индустрии.

«Положительная динамика по количеству киосков печати выявлена в Волгоградской области, Чеченской Республике, Республике Хакасия, Приморском крае, Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской области, Псковской области, Ульяновской области, Кемеровской области, Сахалинской области, Брянской области, Еврейской АО, Оренбургской области, Республике Северная Осетия-Алания, Пермском крае, Республике Татарстан. Тогда как негативный тренд по количеству киосков печати наблюдался в 2021 году в 37 субъектах РФ», - говорится в материалах исследования.

Среди всех федеральных округов РФ наилучшие показатели по обеспеченности объектами прессы имеют Центральный и Северо-Западный ФО, где 1 киоск по распространению прессы приходится в среднем на 8,8 тыс. жителей

Наиболее худшая с обеспеченностью киосками «Печать» отмечена в Курганской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия, Мурманской области и Чукотском автономном округе. В этих регионах РФ количество жителей на 1 киоск прессы составляет более 100 тыс. человек.