Татарстан вошел в топ регионов РФ по максимальному доходу самозанятых

В России зарегистрировано уже 4 млн самозанятых. За время действия этого налогового режима они получили более 882 млрд рублей доходов, следует из данных ФНС РФ. При этом наиболее высокий доход на одного плательщика налога приходится в Москве, Московской области, Чукотском автономном округе, Татарстане и Санкт-Петербурге.

Режим самозанятости начал действовать в стране с 2019 года в нескольких регионах, а затем распространился на всю страну.

«Число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России достигло 4 млн человек. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 млрд рублей. При этом самозанятые сформировали более 610 миллионов чеков (средний чек составляет 1446 рублей)», — приводит данные РИА Новости.

По данным ведомства, каждый день в стране регистрируются свыше 7 тыс. новых самозанятых. При этом самыми популярными сферами среди них являются услуги такси, ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокие доходы из них получают представители IT-сферы, юристы, консультанты, проектировщики и другие.

Средний возраст российского самозанятого составляет 35 лет, наиболее «молодые» регионы по данному показателю — это Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Тюменская, Воронежская и Нижегородская области. «Средний возраст ведущих тут деятельность самозанятых составляет 33 года», — добавили в ведомстве.