Татарстан вошел в топ регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан по итогам июля 2023 года занял 10-е место среди регионов России по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг.

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, среди общего числа занятых в экономике составила в республике 43,6%.

Численность вовлеченных в деятельность МСБ равнялась 882,8 тыс. человек, или 2,95% от их общего количества по стране. При этом за год число занятых в малом и среднем бизнесе жителей РТ увеличилось на 8,1%.

Соседями Татарстана в рейтинге стали Краснодарский край (9-е место, доля занятых в МСБ — 44,2%) и Карелия (11-е место, доля занятых в МСБ — 43,3%).

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область — 65,8%, 63,6% и 54,8% занятых в малом и среднем бизнесе соответственно. Аутсайдерами оказались Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чукотский автономный округ — всего 12,2%, 23,1% и 23,4% вовлеченных в деятельность МСБ.

По мнению экспертов РИА Новости, «в последнее время наблюдается тенденция роста численности занятых в малом и среднем бизнесе». Этот тренд фиксируется почти во всех регионах, за исключением Чукотского АО.