Татарстан вошел в топ регионов по оформлению ДТП через европротокол

Фото: «Татар-информ»

Российский союз автостраховщиков (РСА) зафиксировал рост использования европротокола при оформлении ДТП. По данным организации, с января по ноябрь 2025 года страховщики получили 761,7 тыс. заявлений, поданных после оформления аварий без участия сотрудников ГАИ, передает ТАСС.

В десятку регионов с наибольшим числом заявлений, оформленных с использованием европротокола, вошли Москва, Московская область, Новосибирская область, Приморский край, Челябинская область, Башкортостан, Санкт‑Петербург, Самарская и Свердловская области, а также Республика Татарстан. В Татарстане за указанный период было подано 19 714 таких заявлений.

Минимальные показатели зафиксированы в северных регионах: в Чукотском автономном округе зарегистрировано 140 заявлений, в Ненецком автономном округе – 76.