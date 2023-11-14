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Татарстан вошел в топ регионов по количеству выданных экологических разрешений
Татарстан вошел в топ регионов по объему выданных комплексных экологических разрешений. Статистику опубликовала руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова в своем телеграм-канале.
Республика получила 21 экологическое разрешение (КЭР) по субъекту РФ.
Также среди регионов лидеров оказались Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Самарская, Кемеровская и Иркутская области.
«Но и здесь ещё предстоит много работы — в лучшем случае только треть природопользователей получили экологическое разрешение нового образца», - пишет Радионова.
В остальных же регионах результаты плачевные. По словам главы ведомства, в большинстве — ни одно предприятие так и не пришло в Росприроднадзор за необходимым разрешением.
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