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Экономика 23 марта 2025 10:04

Татарстан вошел в топ регионов – лидеров по объемам поддержки МСП в сфере туризма

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Татарстан вошел в топ регионов – лидеров по объемам поддержки МСП в сфере туризма
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла третье место среди регионов по объемам поддержки МСП в сфере туризма по итогам 2024 года. Зарегистрированные в РТ малые и средние предприятия получили 2,14 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Республику по этому показателю опередили Москва и Краснодарский край, где работающим в сфере туризма субъектам МСП в прошлом году было выделено 6,13 млрд и 2,46 млрд рублей соответственно.

Всего за 2024 год в рамках завершившегося сейчас национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» финансовую поддержку получили более 4,6 тыс. компаний. Это в два раза больше, чем в 2023 году.

На строительство и расширение отелей, ресторанов, кафе и туристической инфраструктуры бизнес привлек на льготных условий более 38 млрд рублей. Средства были перечислены участникам Национальной гарантийной системы, созданной по инициативе Министерства экономического развития РФ. Оператором системы выступает Корпорация МСП.

Наибольший объем финансовой поддержки пришелся на рестораны и кафе: 2,4 тыс. субъектов МСП, занятых в этой области, получили 15,4 млрд рублей. В свою очередь 654 фирмы, занимающиеся гостиничной деятельностью, сумели привлечь 12,4 млрд рублей.

#туризм #мсп #национальные проекты #корпорация мсп
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