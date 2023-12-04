Татарстан вошел в топ регионов-лидеров по числу вакансий для граждан с инвалидностью

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Татарстан вошел в список российских регионов, где были опубликованы больше всего вакансий для соискателей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Так, больше всего предложений с такой маркировкой размещали работодатели в Москве (более 42 тыс. вакансий с начала года, или 14%), Санкт-Петербурге (более 21 тыс., или 7%), Московской области (6%), Краснодарском крае (4,2%), Свердловской области (4%), Новосибирске (3,7%) и Татарстане (3,4%).

«По сравнению с 2022 бизнес увеличил число новых рабочих мест для инвалидов на 59%», — отмечается в сообщении.

Всего в период с января по конец ноября 2023 года в Поволжье работодатели разместили более 57 тыс. вакансий, по всей стране — более 300 тыс.

Чаще всего предложения, доступные соискателям с инвалидностью, размещаются работодателями в сфере продаж и обслуживания клиентов (49,6%), транспорта и логистики (18%), в области обслуживающего и домашнего персонала (15%), административной работы (13%) и в сфере рабочих специальностей (11%).