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Татарстан вошел в топ регионов, где делают самый вкусный мед
Татарстан занял 3 место в рейтинге регионов, где делают самый вкусный мед в России. За татарстанский сладкий продукт проголосовали 4,83% россиян, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов, которые провели опрос среди 1200 граждан по всей стране.
Самый вкусный мед, по мнению жителей нашей страны, делают в Башкирии (35,72% голосов). Второе место в «медовом» топе занял Алтайский край (14,4%). Также в топ-5 регионов по производству лучшего «лечебного продукта» вошли Краснодарский край (4,33%) и Ростовская область (2,33%).
На 6-10 местах в рейтинге «лучших» по производству меда расположились Карелия, Московская и Оренбургская области, а также Красноярский и Ставропольский края.
Больше всего россияне любят липовый мед (20,88%), цветочный (18,63%) и гречишный (11,99%). А вот за горный проголосовало лишь 7,68% граждан. Еще меньше любителей (6,18%) дикого меда, показали результаты опроса.
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