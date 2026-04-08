Татарстан вошел в топ-5 направлений для отдыха в майские праздники – АТОР

Татарстан традиционно вошел в топ-5 направлений для путешествий на майские праздники, заняв четвертое место. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Первая пятерка у нас без изменений, как и всегда. Выглядит следующим образом: лидируют обе столицы – Москва и Петербург, на третьем месте расположился Краснодарский край, на четвертом – Татарстан, на пятом –Минеральные воды», – перечислил эксперт.

Говоря о зарубежных направлениях, Ромашкин отметил, что на трехдневные праздники полноценно съездить за границу сложно из-за длительных перелетов. Чаще всего в такие поездки отправляются те, кто берет отпуск на неделю и более. Среди зарубежных стран лидируют Турция и Египет, а также страны Юго-Восточной Азии.

«Китай, остров Хайнань, Вьетнам и Таиланд. Вьетнам год назад не был в топе, но в этом году он быстро поднимается. Есть прямые рейсы, и отдых там дешевле, чем в Таиланде и Китае», – пояснил вице-президент АТОР.