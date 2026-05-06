Татарстан вошел в топ по автокредитам – рост есть, но спрос сдерживают дорогие кредиты и автомобили

В Татарстане, как и в целом по стране, в первом квартале вырос объем автокредитования, но также и средний срок таких займов. Какие машины чаще покупают россияне, почему берут кредиты реже, чем в 2024 году, и какие есть препятствия – в материале «Татар-информа».





Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему автокредитования

Татарстан в топе по росту объема автокредитов

В январе – марте этого года объем автокредитов по всей стране вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 309 млрд рублей.

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему автокредитования. По итогам первого квартала 2026 года республика заняла место в топ-5 по стране: банки выдали здесь кредитов на покупку автомобилей на 14,6 млрд рублей.

Лидером остается Москва (33,7 млрд рублей), далее идут Московская область (26,8 млрд), Санкт-Петербург (18,5 млрд) и Краснодарский край (15,4 млрд рублей).

Средний срок кредита – почти 6 лет

«Несмотря на некоторое оживление в первом квартале 2026 года и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в целом выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это свидетельствует о невысоком спросе на автокредиты, прежде всего по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Кроме того, аппетит к риску со стороны банков находится на низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», – уверен директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банки стараются снизить для себя риски просрочек, поэтому повышают требования к заемщику, пояснил он.

Продолжает расти и средний срок автокредита. В марте текущего года он составил 5,85 года, тогда как месяцем ранее – 5,83 года. Согласно данным НБКИ, такая тенденция наблюдается уже почти год.

«В последнее время увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков, не выше 50%, за счет сокращения величины ежемесячного платежа», – объяснил Волков.

Интересно, что по этому показателю Татарстан находится только на 18-м месте. В республике средний срок автокредита в марте 2026 года составил 5,91 года. Из чего напрашивается вывод, что татарстанцы предпочитают более высокий ежемесячный платеж растягиванию срока долговых обязательств.

Какие машины чаще покупают в России

В лидерах по продажам автомобилей в I квартале 2026 года остается отечественная LADA, ее доля от общего числа продаж составила 24%. Соответствующее исследование опубликовано «Автостатом».

За три месяца продали почти 64 тыс. автомобилей этой марки, что на 17,4%, или на 13 тыс., меньше, чем годом ранее.

На втором месте по популярности находится китайский бренд Haval – 35,6 тыс. автомобилей – с ростом на 14% к первому кварталу 2025 года. А на третьем – еще один «китаец» Tenet (локализованные модели Chery, – прим. Т-и), автомобили которого разошлись тиражом почти 28 тыс. единиц. Отметим, что продажи Tenet стартовали только в августе прошлого года.

В модельном рейтинге первенство сохраняется за автомобилями LADA Granta, которых продали почти 25 тыс. штук, что на 22% меньше прошлогодних показателей. На втором месте, потеснив Haval Jolion, расположился Tenet Т7 – продано 14,3 тыс. авто. А на третьем – Haval Jolion, продажи которых выросли на 20%, до 14,2 тыс. автомобилей.

Елена Лисовская, «Лиса рулит»: «Низкий объем автокредитования – это удар в первую очередь по продажам новых авто»

Низкий объем автокредитования в стране больше всего бьет по продавцам новых автомобилей, так как население предпочитает в нынешних условиях более дешевые варианты и авто с пробегом. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась телеведущая, автор видеоблога об авто «Лиса рулит», директор площадки по продаже вторичных автомобилей, автоэксперт Елена Лисовская.

«Объемы автокредитования существенно снизились за последние годы. Люди просто не берут кредиты по таким ставкам. Парк стареет. Раньше брали авто в кредит те, кто не мог себе позволить оплатить сразу полную сумму. А теперь предпочитают ездить на старых автомобилях», – отметила собеседник агентства.

И даже когда все-таки приходит необходимость замены, люди предпочитают менять авто с пробегом на другое авто с пробегом. Таким образом, большая часть аудитории для дилеров новых автомобилей потеряна, считает Лисовская.

Рост объема в первом квартале 2026 года она объяснила появлением льготных программ кредитования от многих дилеров. Особенно высоко она оценила подход «АвтоВАЗа», который стал лидером рынка в этом периоде.

Автоэксперт Лигачев: «Сегодня, чтобы взять автокредит, нужно пройти семь кругов ада»

На сложности с оформлением автокредитов посетовал и автоэксперт Константин Лигачев.

«Автокредитов сегодня выдают не очень много. Банки часто отказывают. Появляются новые условия, проверки. Сейчас, чтобы получить такой кредит, нужно пройти семь кругов ада. Влияют и ставки, но они понемногу снижаются», – заявил собеседник агентства.

При этом автокредит остается основным способом приобретения как новых, так и подержанных автомобилей для россиян. Но переплата банку остается очень высокой.

«Повлиял и утильсбор. Автомобиль, раньше считавшийся нормальным, сейчас стоит больших денег, а те, которые были дорогими, сегодня вообще с заоблачными ценами», – заключил Лигачев.