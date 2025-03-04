Татарстан вошел в топ-5 субъектов России с высоким объемом закупок у МСП

По итогам 2024 года Татарстан занял третье место среди субъектов РФ по объему закупок малого и среднего бизнеса. Конкретно республика закупила товаров и услуг на 552,6 млрд рублей. Это на 360,9 млрд рублей больше, чем было в 2023-м, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Самый большой объём закупок - у Москвы (3,1 трлн рублей), на втором месте - Санкт-Петербург (801,4 млрд рублей). Втоп-5 по этому показателю также попали Московская (431,3 млрд рублей) и Свердловская (346,9 млрд рублей) области.

Отмечается, что Госкомпании России в 2024 году установили новый рекорд, закупив товары и услуги у малого и среднего бизнеса на сумму более 9,6 трлн рублей.

«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний – это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 млрд рублей. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения», - подчеркнул замредседателя Правительства РФ Александр Новак.