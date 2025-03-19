Татарстан вошел в топ-5 регионов с наибольшим количеством автокредитов

В феврале 2025 года количество выданных автокредитов сократилось на 6,2% по сравнению с январем. Количество составило 60,7 тыс. (64,7 тыс. в январе). В сентябре 2024 года выдача автокредитов дошла до пика, а теперь сокращается пятый месяц подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В феврале по сравнению с январем в России на 6,7% сократился также и объем выданных автокредитов – до 73,4 млрд рублей.

Согласно данным НБКИ, в феврале 2025 года количество выданных автокредитов уменьшилось на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было выдано 130,1 тыс. кредитов. Наибольшее число автокредитов в феврале 2025 года оформлено в Москве (3,38 тыс.), Московской области (3,06 тыс.), Республике Татарстан (3,06 тыс.), Краснодарском крае (2,52 тыс.) и Санкт-Петербурге (2,43 тыс.).

Среди 30 ведущих регионов по этому типу розничного кредитования наибольшее снижение количества выданных автокредитов наблюдается в Ростовской области (-17,6%), Ставропольском (-14,5%) и Краснодарском (-14,2%) краях, а также в Москве (-10,8%) и Московской области (-10,3%). В то же время в ряде регионов из топ-30 зафиксировано увеличение выдачи автокредитов в феврале 2025 года, включая Ханты-Мансийский АО (+3,7%), Тюменскую область (без ХМАО и ЯНАО) (+2,5%), Удмуртскую Республику (+0,9%), а также Кемеровскую (+0,5%) и Самарскую (+0,4%) области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что сокращение объемов автокредитования значительно ускорилось после введения макропруденциальных ограничений в середине прошлого года. Это связано с тем, что наиболее закредитованные заемщики стали покидать рынок автокредитования. Кроме того, рост утилизационного сбора и рыночных ставок также способствовал снижению выдачи кредитов. При этом стоит отметить, что падение числа кредитов на автомобили с пробегом происходит более быстрыми темпами по сравнению с новыми автомобилями. Для последних высокие ставки часто субсидируются производителями и дилерами, что делает динамику сокращения менее выраженной.