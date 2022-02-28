Татарстан вошел в топ-5 регионов России с низким уровнем безработицы

Татарстан оказался на пятом месте среди регионов России с наиболее низким уровнем безработицы. По итогам четвертого квартала 2021 года показатель составил 2,4%, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

По данным издания, в целом по России показатель составил 4,3%, безработица снизилась почти во всех регионах страны. Опередили Татарстан в рейтинге Санкт-Петербург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,1%) и Москва (2,3%).

Замкнули же рейтинг Ингушетия, где число безработных составляет 30% от уровня рабочей силы, Дагестан (13,6%) и Северная Осетия — Алания (12,1%).

«Эксперты отмечают и негативную тенденцию — рост доли молодежи (от 15 до 25 лет) среди безработных. Если в декабре 2020 года эта доля составляла 16,5%, то в декабре 2021 года — уже 20,8%», — уточнили в РИА Новости.

В январе Президент России Владимир Путин отметил, что уровень безработицы в стране держится на минимальном уровне.