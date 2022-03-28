Татарстан вошел в топ-5 регионов России по социально-экономическому развитию

По итогам второго квартала 2021 года Татарстан вошел в число пяти успешных регионов по социально-экономическому развитию. При этом республика отыграла в рейтинге сразу восемь позиций, поднявшись с 13-го места, полученного в первом квартале прошлого года, сообщают «Известия».

Опередили Татарстан ЯНАО, Москва, ХМАО, а также Санкт-Петербург. А вслед за ним в топ-10 разместились Коми и Челябинская область, поделившие шестое место; Московская область; Пермский и Красноярский края — восьмое; Кемеровская область. Замкнули десятку также два региона — Свердловская и Иркутская области.

Индикаторами рейтинга стали суммы начисленных и уплаченных налогов (НДС), динамика промышленного производства, соотношение госдолга субъектов к доходам бюджетов и другие факторы.

«Безусловно, санкции скажутся на положении регионов в 2022 году. Но не надо забывать, что у всех субъектов разные условия. На мой взгляд, многое будет зависеть от работы региональных властей, а также помощи им государства, которая неравномерна и зависит от перспектив каждого субъекта», — сообщает издание со ссылкой на заслуженного экономиста РФ, экс-главного бухгалтера КАМАЗа Евгения Гольдфайна.

По его мнению, ситуация на предприятиях напрямую зависит от сроков и объемов оказанной поддержки: чем быстрее она будет принята, тем скорее восстановится экономика, а компании начнут давать прибыль.

Исследование было проведено Фондом развития гражданского общества. В нем задействована информация от Минфина, Росстата и Налоговой службы.