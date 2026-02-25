Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам кредитования в январе 2026 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла пятую строчку в общероссийском рейтинге по объемам выданных кредитов по итогам первого месяца 2026 года, об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Жители республики оформили 76,44 тыс. ссуд на общую сумму 28,65 млрд рублей. Несмотря на высокие позиции региона в списке лидеров, в Татарстане зафиксировано сезонное охлаждение рынка: по сравнению с декабрем количество выдач сократилось на 22%, а их объем – на 45%.

В целом по стране в январе граждане оформили 2,82 млн ссуд, что на 20% меньше декабрьских показателей. Общий объем розничного кредитования сократился до 814,13 млрд рублей, показав падение на 45% к предыдущему месяцу. При этом в годовом отношении зафиксирован прирост объема на 54%, тогда как количество выдач практически не изменилось: в январе 2025 года было выдано 2,83 млн кредитов.

В структуре выдач наибольшую долю в 43% заняла ипотека, хотя месяцем ранее она составляла 56%. На сегмент наличных пришлось 32% (рост с 22%), доля кредитных карт увеличилась до 12%, а POS-кредитов – до 2%. Доля автокредитов осталась стабильной на уровне 11%.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что результаты оказались предсказуемыми, так как после декабрьского всплеска спроса на ипотеку и автокредиты, вызванного ожиданиями повышения утильсбора и изменений в условиях семейной ипотеки, в январе активность в этих сегментах стабилизировалась.

В пятерку регионов-лидеров по объемам выдач также вошли Москва (93,54 млрд руб.), Московская область (62,75 млрд руб.), Санкт-Петербург (46,89 млрд руб.) и Краснодарский край (31,25 млрд руб.).

При этом самую высокую кредитную активность проявили жители республик Алтай, Коми, Тыва, Карелия, Ненецкого АО, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, Камчатского края, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей, где на каждые 100 жителей пришлось по 3 новых кредита. Самая низкая активность зафиксирована в Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее 1 кредита на 100 человек.