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Экономика 27 февраля 2024 11:54

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам доходов консолидированного бюджета

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Татарстан занял пятую строчку рейтинга среди регионов России по объемам доходов консолидированного бюджета за январь 2024 года. Об этом сказала замглавы Минфина республики Алла Анфимова на пресс-конференции «Татар-информа».

«По объемам мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики Татарстан занял пятую позицию среди субъектов РФ. Впереди нас только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край», – доложила Анфимова.

По традиции, Татарстан лидирует с этим показателем среди регионов ПФО.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составил 22,9 млрд рублей, в том числе в бюджет РТ 19,2 млрд рублей, в местные бюджеты – 3,7 млрд рублей.

Налог на доходы физических лиц — это наиболее значимый источник доходов консолидированного бюджета Татарстана за прошлый месяц, который принес 33% поступлений. На втором месте – налог на прибыль организаций (24%), неналоговые доходы (22%), акцизы (16%).

#консолидированный бюджет рт #Минфин РТ #ндфл
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