Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам доходов консолидированного бюджета

Татарстан занял пятую строчку рейтинга среди регионов России по объемам доходов консолидированного бюджета за январь 2024 года. Об этом сказала замглавы Минфина республики Алла Анфимова на пресс-конференции «Татар-информа».

«По объемам мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики Татарстан занял пятую позицию среди субъектов РФ. Впереди нас только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край», – доложила Анфимова.

По традиции, Татарстан лидирует с этим показателем среди регионов ПФО.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составил 22,9 млрд рублей, в том числе в бюджет РТ 19,2 млрд рублей, в местные бюджеты – 3,7 млрд рублей.

Налог на доходы физических лиц — это наиболее значимый источник доходов консолидированного бюджета Татарстана за прошлый месяц, который принес 33% поступлений. На втором месте – налог на прибыль организаций (24%), неналоговые доходы (22%), акцизы (16%).